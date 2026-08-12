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12.08.2026 06:37:00
JSL gewährte Anlegern Blick in die Bücher
JSL hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.04 BRL beziffert, während im Vorjahresquartal 0.080 BRL je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JSL im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.50 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 2.38 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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