JSB Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

JSB Financial hat am 18.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6.33 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JSB Financial ein EPS von 3.83 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 8.0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 12.96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch