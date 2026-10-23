JS Investment XD: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

JS Investment XD lud am 22.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.50 PKR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JS Investment XD ein EPS von 3.02 PKR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12.26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 238.2 Millionen PKR. Im Vorjahreszeitraum waren 271.5 Millionen PKR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch