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20.10.2026 06:37:00
JS Global CapXD: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
JS Global CapXD präsentierte am 19.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3.08 PKR. Im Vorjahresviertel hatte JS Global CapXD 6.44 PKR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat JS Global CapXD im vergangenen Quartal 706.3 Millionen PKR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9.83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JS Global CapXD 783.3 Millionen PKR umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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