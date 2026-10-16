JRC stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

JRC hat am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 28.69 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JRC 8.83 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10.64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.24 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 2.93 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch