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18.11.2026 06:37:00
JR GLOBAL REIT Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
JR GLOBAL REIT Registered äusserte sich am 17.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 29.00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JR GLOBAL REIT Registered ein EPS von 60.00 KRW je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 36.73 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33.93 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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