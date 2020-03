JR Central lancera bientôt un service de réservation en ligne pour les billets de train ultrarapide « Tokaido Sanyo Shinkansen »

TOKYO, 18 mars 2020 /CNW/ - Le 21 mars, la Central Japan Railway Company (JR Central) lancera un service officiel de réservation en ligne (*) permettant aux voyageurs étrangers venant du monde entier d'acheter des billets, avant d'arriver au Japon, pour le Tokaido Sanyo Shinkansen (train ultrarapide) qui emprunte la route dorée du Japon reliant Tokyo, le Mont Fuji, Nagoya, Kyoto, Osaka, Hiroshima, Hakata et d'autres destinations.

(*) Service disponible en anglais.

Le Shinkansen offre grande vitesse et commodité. Les trains sont fréquents et à l'heure, des places sont toujours disponibles et les voyages sont confortables, sûrs et agréables. C'est un choix efficace et fiable pour les longues distances tout comme pour les excursions d'une journée.

Bien entendu, les billets pour le Shinkansen peuvent être achetés aux guichets des gares au Japon. Toutefois, ce nouveau service permet de faire des réservations et d'acheter facilement et simplement des billets depuis des pays autres que le Japon. De plus, les voyageurs peuvent changer leur réservation autant de fois qu'ils le désirent sans frais supplémentaires. Les voyageurs de loisirs et les voyageurs d'affaires qui envisagent de venir au Japon devraient s'inscrire dès maintenant pour obtenir des billets Shinkansen et apprécier leur voyage au Japon.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site : https://smart-ex.jp/en/lp/app/

Services

1. Réserver des sièges et acheter des billets

-Le mois précédant le départ

-Sur le territoire japonais ou à l'étranger

2. Changer les réservations

-Sans frais

-Autant de fois que vous voulez

-Jusqu'à 4 minutes avant le départ

*Des frais de transaction à l'étranger imposés par la société de cartes de crédit peuvent être facturés selon la carte utilisée.

3. Retirer les billets

Retirer les billets facilement et rapidement aux machines à billets dans les stations Tokaido Sanyo Shinkansen

4. Aucune restriction relative aux trains

Les billets peuvent être réservés et achetés pour tous les types de Tokaido Sanyo Shinkansen, y compris pour NOZOMI, le plus rapide, avec jusqu'à 17 départs par heure durant les heures de pointe.

Pour les voyageurs ayant des bagages surdimensionnés

Il faut faire une réservation lorsqu'il s'agit de bagages très volumineux avec des dimensions globales (longueur + largeur + hauteur) comprises entre 160 cm et 250 cm (environ 62 po et 98 po). Tout bagage surdimensionné apporté dans le train sans réservation est sujet à des frais de bagage surdimensionné.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web : https://global.jr-central.co.jp/en/info/oversized-baggage/index.html

*Cartes de crédit

Les cartes Visa, Mastercard, JCB, American Express et Diners Club sont acceptées.

SOURCE Central Japan Railway Company