JPMorgan verschiebt offenbar 200 Milliarden Euro Anlagen nach Frankfurt - JPMorgan-Aktie vorbörslich fester

Die US-Bank JPMorgan will wegen des Brexits laut Insidern ungefähr 200 Milliarden Euro an Anlagen aus Grossbritannien auf eine Frankfurter Tochter übertragen.

Die Bank plane die Verlagerung nach Deutschland bis zum Ende des Jahres abzuschliessen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Damit könnte JPMorgan zur sechstgrössten Bank des Landes aufsteigen. Die deutsche Niederlassung der Amerikaner wollte sich zu dem Schritt nicht äussern.

Hintergrund der Massnahme dürfte der drohende Verlust des sogenannten Passporting sein, der Erlaubnis, in der ganzen EU Finanzdienstleistungen anzubieten. Bereits in der vergangenen Woche hatte JPMorgan rund 200 Londoner Beschäftigten mitgeteilt, dass sie zu anderen Standorten in Kontinentaleuropa verlagert werden sollen. Wie viele Beschäftigte davon auf die Mainmetropole entfallen, ist jedoch bisher nicht bekannt. JPMorgan folgt mit dem Schritt anderen Grossbanken, denen der drohende Abschied der Briten aus dem EU-Binnenmarkt ohne ein umfassendes Handelsabkommen Sorgen bereitet.

Doch auch unabhängig vom Brexit hatten die Amerikaner laut Marktbeobachtern wiederholt den Wunsch geäussert, ihren Marktanteil in Deutschland auszubauen: Hierbei ging es sowohl um die Bereiche Investmentbanking, Unternehmensfinanzierung als auch die Vermögensverwaltung. Der Frankfurter Tochter wurde zudem die Aufsicht über andere Niederlassungen in Paris, Amsterdam und Kopenhagen übertragen.

Die an der NYSE notierte JPMorgan-Aktie gewinnt im vorbörslichen Handel zeitweise 0,67 Prozent auf 94,90 US-Dollar.

