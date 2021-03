JPMorgan kauft in der Vermögensverwaltung in China zu - JPMorgan-Aktie deutlich leichter

https://youtu.be/jTMgZiH60KE

Heute zu Gast bei BX Swiss TV Nima Pouyan, Head of Switzerland & Liechtenstein ETF bei Invesco Asset Management (Schweiz) AG. Im Interview mit David Kunz erläutert Nima Pouyan, was genau hinter dem ersten Blockchain ETF am Markt steckt. In Zusammenarbeit mit Elwood, einem Crypto Assetmanager, nimmt Invesco die gesamte Blockchain-Infrastruktur unter die Lupe und gestaltet mit Indices und einem ersten ETF die Kryptowelt mit.

In Blockchain investieren, aber wie? | BX Swiss TV