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16.11.2026 23:09:14
JPMorgan Glitch Disrupts Transactions
(RTTNews) - Thousands of customers encountered difficulties accessing their online banking accounts at several major U.S. banks on Monday, as a technical glitch at JPMorgan (JPM) sent shockwaves through the financial system, disrupting transactions across multiple institutions.
The issue affected both Chase customers and those at other banks attempting payments involving Chase.
The bank confirmed that the disruption stemmed from a technical fault rather than a cyberattack. While some transactions were slower than usual, customers-maintained access to their accounts and funds, a Chase spokesperson said. The company stressed it was working swiftly to restore normal services.
Bank of America (BAC) and Citigroup (C) reported no service interruptions. U.S. Bank noted that although its systems were largely unaffected, customers sending or receiving payments involving Chase could experience delays.
This incident follows a series of recent high-profile tech disruptions. A Microsoft (MSFT) outage on Friday disrupted Outlook, Teams, and Copilot, while a separate Federal Aviation Administration outage grounded flights across the United States for several hours over the weekend.
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|14.10.26
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|DZ BANK
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|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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