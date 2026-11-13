JPMorgan dreht den Kurs: Warum die Bank Anlegern jetzt Qualitätsaktien statt Momentum empfiehlt

JPMorgan rät in Europa zu Qualitätsaktien statt zu riskanten Titeln

Den Stil Momentum halten die Strategen derzeit für besonders anfällig

Rheinmetall zeigt, wie schnell ein Favorit Vertrauen verspielen kann

Die Strategen von JPMorgan stellen die Gewinnerlogik der europäischen Börsen infrage: Wie aus einem Bericht von Investing.com hervorgeht, ziehen sie Qualitätsaktien riskanteren Titeln vor und halten ausgerechnet den Korb der bisherigen Favoriten für verwundbar. Für Anleger, die mit Momentum lange gut gefahren sind, rückt damit Robustheit vor Rendite.

Warum JPMorgan auf Qualität statt Risiko setzt

Das Team um Khuram Chaudhry sieht sein quantitatives Modell für Europa bereits seit Juni in der Phase "Kontraktion". Die zentrale Positionierung lautet seither, Qualität zu kaufen und Risiko zu verkaufen. Qualität messen die Strategen über Eigenkapitalrendite und niedrige Verschuldung, Risiko über Beta sowie über Volatilität und die Unsicherheit der Gewinnschätzungen. Auf Sicht von drei Monaten brachte der Qualitätsfaktor auf Long/Short-Basis ein Plus von 6,6 Prozent, während der Risikofaktor 8,4 Prozent abgab. Gemeint ist jeweils der Abstand zwischen den Aktien mit der stärksten und der schwächsten Ausprägung des Merkmals, nicht die Wertentwicklung eines gewöhnlichen Depots.

Auch der Ausreisser im September hat das Team nicht umgestimmt. Damals trieben der sprunghafte Anstieg der Anleiherenditen und geopolitische Unsicherheit den Markt kurzzeitig zurück zu Momentum, Wachstum und Grösse. Das Modell blieb trotzdem bei seinem Signal, das die Strategen als nachlassende Risikobereitschaft deuten. Sie sehen die Anfangsphase einer breiteren Rotation: Die Marktbreite nimmt ab, Kapital wird teurer, und Investoren zahlen wieder einen Aufschlag für Bilanzstärke, Profitabilität und Widerstandskraft.

Warum Momentum jetzt als Schwachstelle gilt

Am deutlichsten fällt die Warnung beim Stil Momentum aus, über lange Zeit der erfolgreichste in Europa. JPMorgan nennt ihn "grundsätzlich rückwärtsgewandt": Der Korb bilde weiter die Gewinner der Vergangenheit ab und sei klar zu riskanteren Titeln verschoben. Gerade in einer frühen Rotationsphase mache ihn das anfällig. Erst im ersten Quartal 2027 dürfte sich Momentum nach Einschätzung der Strategen stärker in Richtung Qualität umschichten und dann wieder attraktiv werden.

Übergewichtet bleibt bei JPMorgan die Kombination aus Substanzwerten und Qualität, Value ziehen die Strategen Wachstum und Momentum vor. Die Begründung liegt in den Zinsen: Solange Kapital teuer ist, dürfte der Markt kurzfristigere Cashflows höher bewerten als weit in der Zukunft liegende Wachstumserwartungen. Die Abstände zwischen den Stilen hätten den Renditeanstieg europäischer Anleihen zudem noch nicht vollständig nachvollzogen. Hinzu kommt ein historisches Muster: Laufen die Schwankungen am Anleihemarkt denen am Aktienmarkt voraus, schnitt Qualität meist besser ab als Risiko.

Das Zinsumfeld seit der Studie stützt diese Lesart eher, als dass es sie schwächt. Anfang November hob die Bank of England ihren Leitzins von 3,75 auf 4,00 Prozent an. Für die EZB rückt nach stärker als erwartet gestiegenen Erzeugerpreisen in der Eurozone eine Zinserhöhung im Dezember näher, wie Dow Jones Newswires am selben Tag berichtete.

Rheinmetall-Aktie als Lehrstück für die Favoritenfrage

Einzelwerte nennt die Quantstudie in der vorliegenden Wiedergabe nicht. Wie empfindlich ein Favorit mit hohen Erwartungen reagiert, zeigt dennoch Rheinmetall. Der Rüstungskonzern senkte Anfang des Monats seine Prognose für 2026 erneut: Der Umsatz soll nun rund 13,2 Milliarden Euro erreichen statt 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro, die operative Marge rund 18,5 statt rund 19 Prozent. Grund sind Verzögerungen beim Bundeswehrprojekt Arminius und bei Abnahmen von Artilleriemunition. Operativ wächst das Geschäft dabei kräftig weiter, im dritten Quartal stieg der Umsatz um fast ein Drittel auf 3,15 Milliarden Euro.

Skeptischer wird auch die Fundamentalanalyse aus dem eigenen Haus. JPMorgan-Analyst David Perry wertete die Mitteilung einen Tag später als fünfte Umsatz- oder Gewinnwarnung binnen elf Monaten. Die Strategie des Konzerns sei zwar nicht falsch, die bisherigen Ziele aber wohl unrealistisch. Am selben Tag beschrieb Dow Jones Newswires eine anhaltende Rotation aus Chipwerten wie Infineon, ASML und STMicroelectronics hin zu konjunktursensitiven Branchen.

Was Qualität an der Börse kostet

Wie ein Qualitätskorb konkret aussieht, zeigt der MSCI Europe Quality, der Aktien nach hoher Eigenkapitalrendite, stabilem Gewinnwachstum und niedriger Verschuldung auswählt. Ende Oktober führten Roche, ASML und Novartis die Gewichtung an, auch SAP zählt zu den zehn grössten Positionen. Dass ASML zugleich unter den Chipwerten der Rotation vom 5. November auftaucht, macht einen Punkt deutlich: Qualität ist ein Bilanzmerkmal, keine Branche.

Der Nachholbedarf ist real, der Preis allerdings auch. 2025 legte der Qualitätsindex in US-Dollar gerechnet knapp 24 Prozent zu, der breite MSCI Europe gut 36 Prozent. Im Oktober lag Qualität mit gut drei Prozent Plus klar vor dem Gesamtmarkt mit knapp einem halben Prozent, seit Jahresbeginn hinkt sie mit gut fünf zu rund sieben Prozent aber noch hinterher. Zugleich kostet der Qualitätskorb mit einem erwarteten KGV von 17,5 spürbar mehr als der Gesamtmarkt mit gut 14. Die Rotation setzt also bei Titeln an, die bereits einen Bewertungsaufschlag tragen.

Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.ch

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