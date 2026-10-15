JPMorgan Chase stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

JPMorgan Chase hat am 13.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 556.97 ARS. Im Vorjahresviertel waren 449.06 ARS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19.94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 114’275.08 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 95’276.28 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch