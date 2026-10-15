JPMorgan Chase: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

JPMorgan Chase hat am 13.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 391.42 Milliarden BRL in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0.17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JPMorgan Chase einen Umsatz von 390.76 Milliarden BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.ch