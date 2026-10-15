JPMorgan Chase mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

JPMorgan Chase hat sich am 13.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7.80 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JPMorgan Chase ein EPS von 6.98 CAD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JPMorgan Chase im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 106.66 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 98.76 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch