JPMorgan Chase: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

JPMorgan Chase gab am 13.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5.57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5.07 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6.24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 76.19 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 71.72 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch