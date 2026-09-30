JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005
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30.09.2026 22:30:39
JPMorgan Chase-Aktie: Experten empfehlen JPMorgan Chase im September mehrheitlich zum Verkauf
Im vergangenen Monat haben Experten die JPMorgan Chase-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.
Im vergangenen September haben 3 Experten die Aktie von JPMorgan Chase wie folgt eingeschätzt.
2 Experten raten, die Aktie zu halten, 1 Analyst hält die JPMorgan Chase-Aktie für einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 370,67 USD, was einem erwarteten Anstieg von 39,84 USD zum aktuellen NYSE-Stand der JPMorgan Chase-Aktie von 330,83 USD entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Sell.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|365,00 USD
|10,33
|25.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|370,00 USD
|11,84
|08.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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