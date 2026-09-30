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Experten-Meinungen 30.09.2026 22:30:39

JPMorgan Chase-Aktie: Experten empfehlen JPMorgan Chase im September mehrheitlich zum Verkauf

JPMorgan Chase-Aktie: Experten empfehlen JPMorgan Chase im September mehrheitlich zum Verkauf

Im vergangenen Monat haben Experten die JPMorgan Chase-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.

JPMorgan Chase
270.76 CHF -2.60%
Kaufen Verkaufen

Im vergangenen September haben 3 Experten die Aktie von JPMorgan Chase wie folgt eingeschätzt.

2 Experten raten, die Aktie zu halten, 1 Analyst hält die JPMorgan Chase-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 370,67 USD, was einem erwarteten Anstieg von 39,84 USD zum aktuellen NYSE-Stand der JPMorgan Chase-Aktie von 330,83 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Sell.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.365,00 USD10,3325.09.2026
Jefferies & Company Inc.370,00 USD11,8408.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: TK Kurikawa / Shutterstock.com
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