JPMorgan-Aktie springt hoch: JPMorgan verdient so viel wie nie zuvor

Mit fast 58,5 Milliarden US-Dollar verdiente die Bank 18 Prozent mehr als im Vorjahr und noch mehr als von Analysten erwartet. Trotz der gesunkenen Zinsen rechnet Bankchef Jamie Dimon für das laufende Jahr mit einem weiter steigenden Zinsüberschuss, wie das Geldhaus am Mittwoch in New York mitteilte. Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten gut an: Die JPMorgan -Aktie legt im NYSE-Handel zeitweise um 0,66 Prozent auf 249,09 US-Dollar zu.

Im abgelaufenen Jahr steigerte die Bank ihre Erträge um zwölf Prozent auf 177,6 Milliarden Dollar. Dazu trugen die Einnahmen aus dem Investmentbanking und dem Fondsgeschäft kräftig bei. Allerdings profitierte JPMorgan auch von einer Umschichtung von Visa-Aktien in andere Aktiengattungen des Kreditkartenanbieters. Dies trieb die Erträge im ersten Halbjahr um acht Milliarden Dollar nach oben.

Der Zinsüberschuss - also die Differenz aus eingenommenen und gezahlten Zinsen, legte um vier Prozent auf 92,6 Milliarden Dollar zu. Für 2025 rechnet Dimon mit einem weiteren Anstieg auf etwa 94 Milliarden Dollar.

stw/mis

NEW YORK (awp international)