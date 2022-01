JPMorgan-Aktie fällt: JPMorgan verdient weniger

Gleichwohl übertraf die Bank die Gewinnerwartungen der Analysten deutlich. CEO Jamie Dimon zeigte sich zuversichtlich.

JPMorgan erzielte in den drei Monaten bis Ende September einen Nettogewinn von 10,4 Milliarden US-Dollar, 14 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie betrug 3,33 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 3,01 Dollar gerechnet.

Die Einnahmen blieben mit 29,3 Milliarden Dollar auf dem Niveau des Vorjahresquartals. Analysten hatten mit 29,8 Milliarden Dollar etwas mehr prognostiziert.

"Wir bleiben mit Blick auf das US-Wirtschaftswachstum optimistisch, da die Stimmung bei den Unternehmen gut ist und die Verbraucher vom Wachstum auf dem Arbeitsmarkt und höheren Löhnen profitieren", sagte CEO Dimon.

JPMorgan macht wie üblich den Auftakt für die Berichtssaison der US-Banken. Am Freitag werden vor Handelseröffnung in den USA noch die Citigroup und Wells Fargo ihre Zahlen vorlegen, in der kommenden Woche sind Morgan Stanley, Bank of America und Goldman Sachs an der Reihe. Hierzulande wird die Deutsche Bank übernächste Woche über den Verlauf des vierten Quartals bzw des Jahres 2021 berichten.

Zum Handelsende an der NYSE notierte die JPMorgan-Aktie 6,16 Prozent tiefer bei 157,87 US-Dollar.

