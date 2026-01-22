Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
22.01.2026 20:55:36

JPMorgan-Aktie dennoch in Grün: Trump klagt wegen Kontoschliessungen

JPMorgan-Aktie dennoch in Grün: Trump klagt wegen Kontoschliessungen

Donald Trump verlangt mindestens fünf Milliarden Dollar von der Grossbank JPMorgan Chase, weil sie 2021 Konten des heutigen Präsidenten nach dem Sturm seiner Anhänger auf das US-Kapitol geschlossen hatte.

Trumps Anwälte argumentieren, der Schritt sei politisch motiviert gewesen. Die Bank wies die Vorwürfe zurück: Man schliesse Accounts, wenn sie ein rechtliches oder regulatorisches Risiko darstellten - aber nicht aus politischen oder religiösen Gründen.

Der vom US-Sender CNBC veröffentlichten Klage in Florida zufolge informierte die Bank Trump und mehrere seiner Firmen am 19. Februar 2021, dass ihre Konten in zwei Monaten geschlossen würden. Dadurch sei ihnen Schaden unter anderem dadurch entstanden, dass sie weniger lukrative Geschäftsbeziehungen mit anderen Finanzinstituten hätten eingehen müssen, heisst es. Trump und seine Firmen seien auch auf eine schwarze Liste in der Vermögensverwaltung gekommen.

Neben JPMorgan richtet sich die Klage auch gegen Bankchef Jamie Dimon persönlich. Trump hatte bereits zuvor gedroht, JPMorgan zu verklagen - und auch die Bank of America kritisiert, weil das Kreditinstitut eine Einzahlung von einer Milliarde Dollar abgelehnt habe.

Rechtliche Probleme nach Kapitol-Erstürmung

Trumps Anhänger waren am 6. Januar 2021 gewaltsam in das Parlamentsgebäude in Washington eingedrungen. Die Menge wollte verhindern, dass der US-Kongress den Wahlsieg von Joe Biden bei der Präsidentenwahl 2020 besiegelt. Trump hatte davor wochenlang ohne Belege behauptet, dass ihm der Wahlsieg durch Betrug gestohlen worden sei - und die Stimmung vor der Attacke mit einem Auftritt vor seinen Anhängern angeheizt. Nach dem Sturm auf das Kapitol verlor er auch die Präsenz auf grossen Online-Plattformen, was ihn zu Klagen gegen Tech-Konzerne veranlasste.

Ermittlungen gegen Trump liefen nach seiner Wiederwahl im Herbst 2024 ins Leere. Direkt zu Beginn seiner zweiten Amtszeit begnadigte er sämtliche Beteiligte der Kapitol-Erstürmung. Er behauptet weiterhin, die Wahl sei manipuliert worden.

An der NYSE notiert die JPMorgan-Aktie zeitweise 0,95 Prozent höher bei 304,92 US-Dollar.

/so/DP/he

WASHINGTON (awp international)

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
