Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’928 0.4%  SPI 19’725 0.4%  Dow 51’727 -0.2%  DAX 25’260 -0.1%  Euro 0.9325 0.1%  EStoxx50 6’167 -0.6%  Gold 4’165 -0.2%  Bitcoin 69’216 1.5%  Dollar 0.8324 -0.3%  Öl 105.9 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Givaudan1064593Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Holcim1221405
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
So präsentieren sich Franken, US-Dollar und Euro
China greift nach mehr Gold: Warum Hongkong für den Weltmarkt immer wichtiger wird
GKB-Aktie im Blick: Reto Müller wird neuer Bankrat - Vizepräsidium neu besetzt
Swisscom-Aktie im Blick: Bundesverwaltungsgericht gibt Konzern im Glasfaser-Streit recht
Kryptomarkt nach dem Rücksetzer: Was gegen einen Crash wie 2025 spricht
Suche...
Plus500 Depot

JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Quartalsbilanz 13.10.2026 17:09:03

JPMorgan-Aktie dennoch im Plus: Gewinn bleibt hinter Erwartungen

JPMorgan-Aktie dennoch im Plus: Gewinn bleibt hinter Erwartungen

Bei der grössten US-Bank JPMorgan haben die Geschäfte im dritten Quartal nicht so stark zugelegt wie gedacht.

JPMorgan Chase
281.08 CHF 0.80%
Kaufen Verkaufen
Zwar wuchsen die bereinigten Erträge im Jahresvergleich um acht Prozent auf 50,9 Milliarden US-Dollar (45,5 Mrd Euro), und der Gewinn kletterte um sechs Prozent auf 15,3 Milliarden Dollar, wie das Geldhaus am Dienstag in New York mitteilte. Analysten hatten jedoch im Schnitt noch mehr erwartet. Am Finanzmarkt kommen die Neuigkeiten dennoch gut an: Die JPMorgan-Aktie gewinnt im NYSE-Handel zeitweise 0,71 Prozent an Wert auf 336,68 US-Dollar.

Während die Erträge der Bank im Aktienhandel um fast die Hälfte stiegen, warf der Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen im Sommer weniger ab als ein Jahr zuvor.

Bankchef Jamie Dimon berichtete von hohen Investitionen der Unternehmen und anhaltenden Konsumausgaben in den USA. Diese hätten die Wirtschaft des Landes angekurbelt. Allerdings warnte er vor den anhaltend hohen Haushaltsdefiziten, einer hartnäckigen Inflation, hohen Vermögenspreisen, steigenden Zinsen und den schwierigen weltpolitischen Rahmenbedingungen. JPMorgan sei daher "auf eine Vielzahl von Szenarien vorbereitet".

/stw

NEW YORK (awp international)

Weitere Links:

Billionenschwere KI-Investitionen: JPMorgan sieht solides Fundament

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt

Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.

Weiterlesen!

Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten