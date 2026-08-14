JP präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

JP stellte am 13.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 13.13 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JP noch ein Gewinn pro Aktie von 10.83 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4.21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.36 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.79 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch