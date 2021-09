JP Morgan kauft Mehrheitsbeteiligung an Volkswagen Payments

London (awp/awp/sda/reu) - Die US-Bank J.P. Morgan hat sich im Zuge einer Partnerschaft eine knapp 75-prozentige Mehrheitsbeteiligung an Volkswagen Payments gesichert. Die Bank wolle in das Zahlungsgeschäft investieren, es weiterentwickeln und das System für direktes Bezahlen von Autos aus auf andere Branchen ausweiten, teilte J.P. Morgan am Mittwoch mit.

VW Financial Services behält 25,1 Prozent an dem Tochterunternehmen aus Luxemburg. Dies werde für den Volkswagen-Konzern die Dienste im Bereich des digitalen Zahlungsverkehrs weiterhin anbieten, sagte Mario Daberkow, IT-Chef von Volkswagen Financial Services. Mit seiner Erfahrung und globalen Marktpräsenz sei J.P. Morgan der ideale Partner, um massgeschneiderte Bezahllösungen für die Marken des Volkswagen-Konzerns einzuführen, erklärte VW-Vertriebschef Christian Dahlheim.

Mit dem Zahlungsservice können Autofahrer das Tanken von Kraftstoff oder Strom digital direkt vom Wagen aus bezahlen oder Unterhaltungsangebote wie Spiele oder Filme kaufen. Volkswagen Payments wurde 2017 gegründet und ist in 32 Ländern aktiv. Den weltweiten Markt für Zahlungen in direktem Zusammenhang mit Fahrzeugen schätzen Experten wie Grand View Research https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/in-vehicle-payme nt-services-market auf 4,2 Milliarden Dollar in diesem Jahr. Er soll jährlich um 16 Prozent wachsen auf gut zwölf Milliarden Dollar 2028.

Das Unternehmen soll seinen Sitz weiterhin in Luxemburg haben. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Der Deal soll in der ersten Jahreshälfte 2022 abgeschlossen werden.