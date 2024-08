JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Zurich Insurance-Aktie mit Underweight

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zurich von 425 auf 440 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Kamran Hossain erhöhte nach den jüngsten Halbjahreszahlen des Versicherers seine Schätzungen für den diesjährigen operativen Gewinn, wie aus einer am Dienstag vorliegenden Studie hervorgeht.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Zurich Insurance-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Zurich Insurance-Aktie kam im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 483.20 CHF. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 8.94 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via SIX SX auf 51’711 Zurich Insurance-Aktien. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2024 um 16.4 Prozent. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Zurich Insurance möglicherweise am 06.02.2025 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2024 / 09:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2024 / 09:31 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.