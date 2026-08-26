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Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

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Experten-Analyse 26.08.2026 09:24:04

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Siemens Energy-Aktie mit Overweight

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Siemens Energy-Aktie mit Overweight

Siemens Energy-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Phil Buller unterzogen.

Siemens Energy
143.20 CHF -1.08%
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Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Energy mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Overweight" belassen. Die Pläne zur Abspaltung der Sparte Transformation of Industry (ToI) seien positiv für die Investmentstory, schrieb Phil Buller am Mittwoch. Denn Wachstum und Margen von ToI seien zwar attraktiv, trügen aber nicht zum Konzern-Algorithmus bei. Dennoch sprach er mit Blick auf die Bekanntgabe im Vergleich zu den vorherigen Bloomberg-Berichten von einer gewissen Ernüchterung. Denn die Berichte hätten eine konkretere Konzernangabe zum Wert des Geschäftsbereichs erwarten lassen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 09:08 Uhr fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0.2 Prozent auf 152.42 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 60.74 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 136’681 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Anteilsschein 27.1 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 06:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 06:11 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Siemens Energy AG
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