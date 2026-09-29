JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Richemont-Aktie mit Overweight

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Richemont von 220 auf 235 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Chiara Battistini drückte den Papieren des Luxuskonzerns in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht vom Montag zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Ihre Schätzungen liess sie weitgehend unverändert. Per se sei dies "ein starkes Statement" in einem zuletzt noch schwieriger gewordenen Umfeld, in dem auf breiter Basis die Erwartungen an die Konkurrenz sänken. Richemont dürfte aus der Berichtssaison einmal mehr positiv herausragen. Das Kursziel steigt, da Battistini die Bewertungsbasis um ein Jahr nach vorne, bis Ende 2028, gerollt hat.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Richemont-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Richemont-Aktie konnte um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2.7 Prozent auf 176.85 CHF. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 32.88 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 117’356 Richemont-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 5.5 Prozent aufwärts. Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Richemont wird am 13.11.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 00:15 / BST



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