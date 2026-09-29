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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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Aktieneinstufung 29.09.2026 12:04:44

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Richemont-Aktie mit Overweight

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Richemont-Aktie mit Overweight

Das Richemont-Papier wurde einer genauen Prüfung durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Chiara Battistini unterzogen.

Richemont
175.78 CHF 1.65%
Kaufen Verkaufen

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Richemont von 220 auf 235 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Chiara Battistini drückte den Papieren des Luxuskonzerns in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht vom Montag zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Ihre Schätzungen liess sie weitgehend unverändert. Per se sei dies "ein starkes Statement" in einem zuletzt noch schwieriger gewordenen Umfeld, in dem auf breiter Basis die Erwartungen an die Konkurrenz sänken. Richemont dürfte aus der Berichtssaison einmal mehr positiv herausragen. Das Kursziel steigt, da Battistini die Bewertungsbasis um ein Jahr nach vorne, bis Ende 2028, gerollt hat.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Richemont-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Richemont-Aktie konnte um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2.7 Prozent auf 176.85 CHF. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 32.88 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 117’356 Richemont-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 5.5 Prozent aufwärts. Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Richemont wird am 13.11.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4957 21.12.2029 160677010
Long 12.1483 20.12.2030 160677022
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Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.1483 17.09.2027 160910900
Short 176.15 20.11.2026 160677023
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3396 10.93 160910449
Long 11.0094 6.36 160910317
Long 15.3174 3.58 161113581
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.8717 14.48 160910334
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Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com,Richemont
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25.09.26 Richemont Outperform Bernstein Research
22.09.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
18.09.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 Richemont Buy UBS AG
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’583.50 19.64 SX7BOU
Short 14’872.73 13.94 S6HB9U
Short 15’424.50 8.94 SBGBEU
SMI-Kurs: 14’010.24 29.09.2026 13:24:37
Long 13’438.00 19.64 SVBOKU
Long 13’142.36 13.94 SVB5UU
Long 12’589.32 9.00 S69BJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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