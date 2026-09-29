Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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29.09.2026 12:04:44
JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Richemont-Aktie mit Overweight
Das Richemont-Papier wurde einer genauen Prüfung durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Chiara Battistini unterzogen.
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Richemont von 220 auf 235 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Chiara Battistini drückte den Papieren des Luxuskonzerns in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht vom Montag zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Ihre Schätzungen liess sie weitgehend unverändert. Per se sei dies "ein starkes Statement" in einem zuletzt noch schwieriger gewordenen Umfeld, in dem auf breiter Basis die Erwartungen an die Konkurrenz sänken. Richemont dürfte aus der Berichtssaison einmal mehr positiv herausragen. Das Kursziel steigt, da Battistini die Bewertungsbasis um ein Jahr nach vorne, bis Ende 2028, gerollt hat.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Richemont-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Richemont-Aktie konnte um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2.7 Prozent auf 176.85 CHF. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 32.88 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 117’356 Richemont-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 5.5 Prozent aufwärts. Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Richemont wird am 13.11.2026 gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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