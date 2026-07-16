Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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16.07.2026 13:49:44
JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Richemont-Aktie mit Overweight
JP Morgan Chase & Co.-Analyst Chiara Battistini hat eine gründliche Analyse des Richemont-Papiers durchgeführt.
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Richemont nach Quartalszahlen von 200 auf 220 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Resultate seien aussergewöhnlich gut ausgefallen, schrieb Chiara Battistini am Donnerstag. Das Wachstum im Juwelengeschäft sei mit 24 Prozent geradezu unglaublich. Aber auch das Uhrengeschäft und andere Segmente hätten die Erwartungen übertroffen.
Aktieninformation im Fokus: Die Richemont-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung
Um 13:33 Uhr konnte die Aktie von Richemont zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0.2 Prozent auf 195.90 CHF. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 12.30 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Richemont-Aktien beläuft sich auf 288’986 Stück. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2026 um 13.9 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2026 erfolgen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 19:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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