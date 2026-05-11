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Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215

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Aktie auf dem Prüfstand 11.05.2026 10:04:44

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Hannover Rück-Aktie mit Neutral

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Hannover Rück-Aktie mit Neutral

JP Morgan Chase & Co. hat eine eingehende Prüfung der Hannover Rück-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Hannover Rück
220.45 CHF -1.28%
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Neutral" belassen. In puncto Profitabilität habe der Rückversicherer wie stets sehr gut abgeschnitten, schrieb Kamran Hossain am Montag in seiner ersten Reaktion. Die Erträge im Schaden- und Unfall-Rückversicherungsgeschäft hätten die Konsensprognose allerdings um 13 Prozent verfehlt.

Aktienanalyse online: Die Hannover Rück-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Hannover Rück-Aktie notierte um 09:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2.0 Prozent auf 239.80 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 20.93 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 51’664 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 sank die Aktie um 5.4 Prozent. Am 11.05.2026 werden die Kennzahlen für Q1 2026 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 07:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 07:29 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com
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09:14 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.05.26 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.04.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.04.26 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
15.04.26 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’634.57 19.27 S0WBHU
Short 13’897.04 13.86 SE0BNU
Short 14’428.66 8.88 SSTBFU
SMI-Kurs: 13’120.23 11.05.2026 09:45:47
Long 12’547.31 19.32 SJQBZU
Long 12’278.00 13.90 SQNBFU
Long 11’752.20 8.91 SQOB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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