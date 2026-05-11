Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktie auf dem Prüfstand
|
11.05.2026 10:04:44
JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Hannover Rück-Aktie mit Neutral
JP Morgan Chase & Co. hat eine eingehende Prüfung der Hannover Rück-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Neutral" belassen. In puncto Profitabilität habe der Rückversicherer wie stets sehr gut abgeschnitten, schrieb Kamran Hossain am Montag in seiner ersten Reaktion. Die Erträge im Schaden- und Unfall-Rückversicherungsgeschäft hätten die Konsensprognose allerdings um 13 Prozent verfehlt.
Aktienanalyse online: Die Hannover Rück-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Hannover Rück-Aktie notierte um 09:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2.0 Prozent auf 239.80 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 20.93 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 51’664 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 sank die Aktie um 5.4 Prozent. Am 11.05.2026 werden die Kennzahlen für Q1 2026 voraussichtlich präsentiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 07:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 07:29 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Stadler Rail: Auf dem richtigen Gleis
Der Zughersteller ist dabei, zentrale Bremsklötze zu lösen. Mit einem optimistischen Ausblick hat Stadler Rail die Investoren dazu gebracht, wieder einzusteigen - jetzt nimmt der Mid Cap Fahrt auf.Weiterlesen!
Nachrichten zu Hannover Rück
|
09:42
|Hannover Rück startet mit Gewinnsprung - Preisverfall hält an (AWP)
|
09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX verbucht zum Start Abschläge (finanzen.ch)
|
08:06
|Hannover Rück sieht sich nach Gewinnsprung auf Kurs - Preise sinken weiter (AWP)
|
07:30
|EQS-News: Hannover Re increases Group profit in the first quarter by 48 percent (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Hannover Rück steigert Konzerngewinn im ersten Quartal um 48 Prozent (EQS Group)
|
10.05.26
|Ausblick: Hannover Rück gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
08.05.26
|DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hannover Rück-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
Analysen zu Hannover Rück
|09:14
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.04.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|09:14
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.04.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|05.05.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.03.26
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|09:14
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
Dienstag 18 Uhr live: Abgesicherte Einkommens-Strategien - Dein Schutzschild im volatilen Markt 2026
Schluss mit Hoffen! Erfahre im Webinar, wie Einkommens-Strategien mit Optionen und technischer Analyse funktionieren, inkusive LIVE-Handel! So nutzt du statistische Erkenntnisse für solides Trading.Schnell noch Plätze sichern!
Finanzielle Bildung vorantreiben
Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Lisa Osada über ihren Weg als Finfluencerin, die Bedeutung von finanzieller Bildung und ihre persönliche Investmentstrategie. Frisch ausgezeichnet als Finfluencerin des Jahres gibt sie spannende Einblicke in ihr Depot und ihre Herangehensweise an den Vermögensaufbau.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Leitindex zeigt sich am Montag mit leichten Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex mit Abschlägen zeigt. Die Börsen in Fernost bewegen sich zum Wochenauftakt mit unterschiedlichen Vorzeichen.