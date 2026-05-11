JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Hannover Rück-Aktie mit Neutral

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Neutral" belassen. In puncto Profitabilität habe der Rückversicherer wie stets sehr gut abgeschnitten, schrieb Kamran Hossain am Montag in seiner ersten Reaktion. Die Erträge im Schaden- und Unfall-Rückversicherungsgeschäft hätten die Konsensprognose allerdings um 13 Prozent verfehlt.

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Die Hannover Rück-Aktie notierte um 09:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2.0 Prozent auf 239.80 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 20.93 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 51’664 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 sank die Aktie um 5.4 Prozent. Am 11.05.2026 werden die Kennzahlen für Q1 2026 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 07:29 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 07:29 / BST



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