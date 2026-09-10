DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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10.09.2026 11:52:44
JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Overweight
DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Alexia Dogani genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Die US-Bank JPMorgan hat DHL Group den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Die fundamentale Einstufung bleibt "Overweight", wie aus einem umfangreichen Ausblick der US-Bank auf die kommende Berichtssaison sowie Kapitalmarktveranstaltungen der europäischen Unternehmen vom Mittwoch hervorgeht. Der Logistikkonzern DHL sollte laut Alexia Dogani auch dank der anhaltenden Erholung des Expressgeschäfts ein starkes zweites Halbjahr haben. Sie bleibt zudem für die mittelfristigen Aussichten optimistisch.
Zwischen Kursziel und Realität: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere um 11:34 Uhr 0.7 Prozent. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 113’511 Stück gehandelt. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2026 um 22.3 Prozent aufwärts.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 21:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
09:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 schliesst mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 notiert letztendlich im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|11:02
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|11:02
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|11:02
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
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