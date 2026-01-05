Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
05.01.2026 10:58:44
JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Daimler Truck-Aktie mit Overweight
Die Daimler Truck-Aktie wurde von JP Morgan Chase & Co. genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Akshat Kacker ist für den europäischen Lkw-Markt nun etwas optimistischer als für den nordamerikanischen, wie aus einer am Montag vorliegenden Einschätzung hervorgeht. Volvo bleibt sein "Top Pick" für 2026. Die Book-to-bill-Trends favorisierten weiterhin Volvo gegenüber Daimler Truck und Traton.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Daimler Truck-Aktie am Tag der Analyse
Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 10:41 Uhr verteuerte sich das Papier um 1.9 Prozent auf 38.21 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 17.77 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 241’715 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am 19.03.2026 kalkulieren Experten mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Daimler Truck.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Daimler Truck
|10:05
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|02.12.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
