Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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13.10.2026 14:04:44
JP Morgan Chase & Co. verleiht Givaudan-Aktie Overweight in jüngster Analyse
JP Morgan Chase & Co. hat die Givaudan-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3700 Franken belassen. Das organische Wachstum habe die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit dürften die Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie des Aromenherstellers steigen.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Givaudan-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Givaudan-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 13:47 Uhr in Grün und gewann 8.5 Prozent auf 3’786.00 CHF. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 2.27 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 24’359 Givaudan-Aktien den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 23.7 Prozent aufwärts. Givaudan dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 06:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 06:55 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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