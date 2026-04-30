JP Morgan Chase & Co. verleiht DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Overweight in jüngster Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 56,50 Euro auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis habe dank starken Express-Geschäfts klar über dem Konsens gelegen, schrieb Alexia Dogani am Donnerstag nach den Zahlen für das erste Quartal. Die Jahresziele seien aufgrund des unsicheren Umfelds allerdings beibehalten worden. Die Expertin sieht dennoch positive Impulse für die Aktien.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:16 Uhr 1.3 Prozent auf 47.45 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 19.07 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 220’469 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 1.5 Prozent aufwärts. Am 30.04.2026 werden die Kennzahlen für Q1 2026 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:44 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:44 / BST



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