JP Morgan Chase & Co.: Symrise-Aktie erhält Overweight

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Overweight" belassen. Im Fokus stehe nun die Suche nach einem neuen Chef für das Segment Scent & Care, das gerade im Hinblick auf die Profitabilität seit 2021 hinterherlaufe, schrieb Analyst Edward Hockin in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu Personalien.

Um 10:49 Uhr konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0.7 Prozent auf 120.75 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 7.66 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 28’458 Symrise-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte das Papier um 22.5 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2025 erwartet.

