JP Morgan Chase & Co.: Roche-Aktie erhält Underweight

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 210 Franken auf "Underweight" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet nach einem Vergleich mit dem Marktkonsens weiter mit einer starken Entwicklung im ersten Halbjahr. Dies schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den anstehenden Bericht des Pharmakonzerns. Beim Ergebnis (Core EPS) ist er 6 Prozent optimistischer.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Roche-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Roche konnte um 11:01 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1.4 Prozent auf 252.40 CHF. Also hat der Aktienanteil noch Abwärtsspielraum von 16.80 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 190’725 Roche-Aktien. Seit Jahresanfang 2024 legte das Papier um 7.5 Prozent zu. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Roche wird am 25.07.2024 gerechnet.

