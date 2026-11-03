JP Morgan Chase & Co.: Overweight-Note für Fresenius SE-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55,20 Euro belassen. Der Medizinkonzern habe eine bedeutende Erweiterung seines Biosimilar-Portfolios durch eine Entwicklungsvereinbarung mit WuXi Biologics bekanntgegeben, schrieb David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei ein wichtiger Schritt, um die Voraussetzungen für das grosse Potenzial dieses Marktes nach 2030 zu schaffen.

Aktienauswertung: Die Fresenius SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Fresenius SE konnte um 13:11 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0.6 Prozent auf 48.88 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 12.94 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 119’287 Stück gehandelt. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 0.2 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 10:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 10:40 / GMT



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