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03.11.2026 13:28:44
JP Morgan Chase & Co.: Overweight-Note für Fresenius SE-Aktie
JP Morgan Chase & Co.-Analyst David Adlington hat eine umfassende Analyse des Fresenius SE-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55,20 Euro belassen. Der Medizinkonzern habe eine bedeutende Erweiterung seines Biosimilar-Portfolios durch eine Entwicklungsvereinbarung mit WuXi Biologics bekanntgegeben, schrieb David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei ein wichtiger Schritt, um die Voraussetzungen für das grosse Potenzial dieses Marktes nach 2030 zu schaffen.
Aktienauswertung: Die Fresenius SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Das Papier von Fresenius SE konnte um 13:11 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0.6 Prozent auf 48.88 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 12.94 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 119’287 Stück gehandelt. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 0.2 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 10:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 10:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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