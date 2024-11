JP Morgan Chase & Co.: Overweight für Swiss Re-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 140 Franken belassen. Die Resultate des Rückversicherers auf bereinigter Basis seien stark ausgefallen, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Swiss Re-Aktie am Tag der Analyse

Die Swiss Re-Aktie musste um 12:12 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1.2 Prozent auf 119.10 CHF abwärts. Also weist das Papier noch Spielraum von 17.55 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via SIX SX auf 206’589 Swiss Re-Aktien. Auf Jahressicht 2024 stieg der Anteilsschein um 26.0 Prozent. Am 14.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Swiss Re veröffentlicht werden.

