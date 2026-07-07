|Analyse im Blick
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07.07.2026 13:19:44
JP Morgan Chase & Co.: Overweight für Heidelberg Materials-Aktie
Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Heidelberg Materials-Papiers durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Elodie Rall.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Overweight" belassen. Der zunehmende Rückenwind bei Preisen/Kosten und Margen dürfte eine positive Gewinnentwicklung der europäischen Baustoffkonzerne begünstigen, schrieb Elodie Rall am Montag in ihrem Branchenkommentar.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Das Papier von Heidelberg Materials konnte um 13:03 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1.8 Prozent auf 178.55 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 40.02 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 52’015 Heidelberg Materials-Aktien. Auf Jahressicht 2026 büsste die Aktie um 18.3 Prozent ein.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 22:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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