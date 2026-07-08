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ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

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ABB (Asea Brown Boveri)-Analyse im Fokus 08.07.2026 11:52:44

JP Morgan Chase & Co.: Neutral für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie

JP Morgan Chase & Co.: Neutral für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des ABB (Asea Brown Boveri)-Papiers durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Akash Gupta.

ABB
81.95 CHF -1.57%
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Die US-Bank JPMorgan hat ABB auf "Neutral" belassen. Die anstehende Reform des deutschen Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) ab 2027 sei bedeutend für Unternehmen im Bereich Windkraft, Hochleistungskabel und Energienetze, schrieb Akash Gupta am Dienstag. In den verbleibenden Windkraftauktionen bis Ende 2026 dürfte hoher Konkurrenzdruck herrschen, da sich die Unternehmen die wohlbekannten Förderungen sichern wollten und die Ungewissheit des neuen EEG-Gesetzes scheuten.

Aktienanalyse online: Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie gab im SIX SX-Handel um 11:36 Uhr um 1.7 Prozent auf 81.98 CHF nach. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 490’555 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 40.5 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 17:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Long 11.8486 5.94 157036481
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Long 5 -57.04 134029532
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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