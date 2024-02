JP Morgan Chase & Co.: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie erhält Overweight

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 435 Euro belassen. Der Rückversicherer habe erneut seine Fähigkeit bewiesen, die eigenen Ziele zu erfüllen, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung. Der Konzern habe zwar operativ unerwartet wenig verdient. Aber aktuell gebe es wenig Grund, an den 2024er-Zielen für den Überschuss zu zweifeln. Nach der überdurchschnittlichen Kursentwicklung seit Mitte 2022 bestehe nun die Herausforderung darin, die Nachhaltigkeit der Ergebnisse noch weiter zu verbessern oder noch stärker zu wachsen als am Markt erwartet.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:17 Uhr 0.2 Prozent im Plus bei 422.40 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 2.98 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten 103’433 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein gewann seit Beginn des Jahres 2024 12.6 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 27.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2024 / 07:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2024 / 07:38 / GMT



