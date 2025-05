JP Morgan Chase & Co.: Henkel vz-Aktie erhält Overweight

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag nach den Zahlen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Henkel vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:32 Uhr um 1.4 Prozent auf 67.80 EUR nach. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 40.12 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 79’706 Henkel vz-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2025 büsste die Aktie um 17.5 Prozent ein. Die kommenden Q1 2025-Ergebnisse werden voraussichtlich am 08.05.2025 veröffentlicht.

