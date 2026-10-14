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Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

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Aktie auf dem Prüfstand 14.10.2026 14:04:44

JP Morgan Chase & Co.: Heidelberg Materials-Aktie erhält Overweight

JP Morgan Chase & Co.: Heidelberg Materials-Aktie erhält Overweight

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Heidelberg Materials-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..

Heidelberg Materials
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Die europäischen Baustoffkonzerne dürften für das dritte Quartal im Durchschnitt einen Absatzrückgang zum Vorquartal ausweisen, schrieb Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Sie begründete dies unter anderem mit negativen Auswirkungen der Hitzewellen in Europa, die im Sommer zur Schliessung einiger Baustellen geführt hatten.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Heidelberg Materials-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 13:48 Uhr sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0.8 Prozent auf 143.40 EUR zu. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 56.90 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 67’348 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 34.4 Prozent nach unten.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 19:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com
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