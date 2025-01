JP Morgan Chase & Co. gibt Roche-Aktie Underweight

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche vor Geschäftszahlen des Pharmakonzerns mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Alles in allem dürften die Zahlen zum zweiten Halbjahr 2024 den Erwartungen entsprechen, schrieb Analyst Richard Vosser in seinem Ausblick am Montag. Die Ziele der Schweizer für 2025 dürften zudem die Markterwartungen untermauern.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Roche-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere um 11:27 Uhr 0.9 Prozent. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 14.15 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 174’479 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2025 um 4.9 Prozent nach oben. Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Roche am 30.01.2025 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2025 / 19:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2025 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.