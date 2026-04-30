JP Morgan Chase & Co. gibt Infineon-Aktie Overweight

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Sandeep Deshpande rechnet in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum zweiten Geschäftsquartal damit, dass die Jahresziele angehoben werden. Die Ursache dafür würde er in einer stärkeren Umsatz- und Margenentwicklung sehen.

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Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere um 15:27 Uhr 1.9 Prozent. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 15.46 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 1’836’644 Infineon-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 51.6 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzkennzahlen wird am 05.05.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 13:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 13:35 / BST



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