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JP Morgan Chase & Co. gibt Infineon-Aktie Overweight
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Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

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Experten-Einschätzung 30.04.2026 15:43:44

JP Morgan Chase & Co. gibt Infineon-Aktie Overweight

JP Morgan Chase & Co. gibt Infineon-Aktie Overweight

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Infineon-Papiers durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Sandeep Deshpande.

Infineon
51.26 CHF 0.66%
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Sandeep Deshpande rechnet in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum zweiten Geschäftsquartal damit, dass die Jahresziele angehoben werden. Die Ursache dafür würde er in einer stärkeren Umsatz- und Margenentwicklung sehen.

Aktienanalyse online: Die Infineon-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere um 15:27 Uhr 1.9 Prozent. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 15.46 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 1’836’644 Infineon-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 51.6 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzkennzahlen wird am 05.05.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 13:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 13:35 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Infineon