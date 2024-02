JP Morgan Chase & Co. gibt EON SE-Aktie Overweight

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach Eckdaten für 2023 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Im Grunde dürfte das nun vermeldete Übertreffen der Jahresziele des Unternehmens weithin erwartet worden sein, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Freitag vorliegenden Studie. So habe es das Management schon bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal schwer gehabt, zu rechtfertigen, warum es die Jahresziele nicht angehoben habe. Derweil scheine nun auch der Start ins neue Jahr stark verlaufen zu sein.

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:18 Uhr mit Abschlägen von 0.8 Prozent bei 12.46 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 4.38 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. 2’103’468 EON SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2024 um 2.5 Prozent nach oben. EON SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 vorlegen.

