Continental Aktie 327800 / DE0005439004
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07.04.2026 12:49:44
JP Morgan Chase & Co. gibt Continental-Aktie Overweight
Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Continental-Papiers durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Akshat Kacker.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Conti dürfte stark ins Jahr gestartet sein, schrieb Akshat Kacker am Dienstag anlässlich der anstehenden Quartalszahlen. Die Aktie des Reifenherstellers ist sein "Top Pick" im Sektor.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Continental-Aktie am Tag der Analyse
Die Aktie legte um 12:32 Uhr in der XETRA-Sitzung 0.4 Prozent auf 63.02 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 19.01 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 97’536 Continental-Aktien gehandelt. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 7.3 Prozent nach unten.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:17 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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