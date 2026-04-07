Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’972 -0.1%  SPI 18’119 0.0%  Dow 46’670 0.4%  DAX 23’136 -0.1%  Euro 0.9238 0.3%  EStoxx50 5’684 -0.2%  Gold 4’650 0.0%  Bitcoin 54’607 -0.6%  Dollar 0.7997 0.2%  Öl 110.2 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Gerät XRP unter Druck? Das droht, wenn Ripples Treuhand-Token erschöpft sind
JP Morgan Chase & Co. gibt Continental-Aktie Overweight
Commerzbank-Aktie in Grün: Warum der Übernahmekampf mit UniCredit weiter eskalieren könnte
Abseits von NVIDIA-Aktie: Warum Morgan Stanley Alibaba als grossen Profiteur der KI-Revolution sieht
Strukturierte Produkte: Wie Handel und Risiko zusammenspielen. Jetzt Finanz.Punkt. hören!
Suche...
Plus500 Depot

Continental Aktie 327800 / DE0005439004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Investment-Tipp 07.04.2026 12:49:44

JP Morgan Chase & Co. gibt Continental-Aktie Overweight

JP Morgan Chase & Co. gibt Continental-Aktie Overweight

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Continental-Papiers durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Akshat Kacker.

Continental
58.01 CHF 0.74%
Kaufen Verkaufen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Conti dürfte stark ins Jahr gestartet sein, schrieb Akshat Kacker am Dienstag anlässlich der anstehenden Quartalszahlen. Die Aktie des Reifenherstellers ist sein "Top Pick" im Sektor.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Continental-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie legte um 12:32 Uhr in der XETRA-Sitzung 0.4 Prozent auf 63.02 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 19.01 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 97’536 Continental-Aktien gehandelt. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 7.3 Prozent nach unten.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:17 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com

Nachrichten zu Continental AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten