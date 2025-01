JP Morgan Chase & Co. beurteilt Sartorius vz-Aktie mit Overweight

Die US-Bank JPMorgan rechnet für Sartorius kurzfristig mit positiven Kurstreibern. Analyst Richard Vosser setzte die Papiere des Pharmazulieferers und -ausrüsters in einer am Montag vorliegenden Studie auf "Positive Catalyst Watch". Die Einstufung bleibt bei einem Kursziel von 275 Euro auf "Overweight". Die Auftragslage im Segment Bioprozesstechnik (BPS) im Schlussquartal 2024 sollte die Zuversicht der Anleger mit Blick auf 2025 verbessern, glaubt Vosser. Daher dürfte die Veröffentlichung der vorläufigen Resultate für 2024 am 28. Januar zu einem Kurstreiber werden.

Um 09:51 Uhr ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4.6 Prozent auf 220.50 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 24.72 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21’822 Stück gehandelt. Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 28.01.2025 gerechnet.

