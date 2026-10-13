Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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13.10.2026 17:22:44
JP Morgan Chase & Co. beurteilt Givaudan-Aktie mit Overweight
JP Morgan Chase & Co. hat die Givaudan-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Givaudan nach Quartalszahlen von 3700 auf 4100 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie rechne nun mit einem stärkeren Wachstum auf vergleichbarer Basis, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu trage vor allem das Segment Düfte und Beauty des Herstellers von Duft- und Aromastoffen bei. Auch hinsichtlich der zukünftigen Profitabilität wurde die Expertin etwas optimistischer.
Aktienauswertung: Die Givaudan-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Das Papier von Givaudan konnte um 17:06 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 8.3 Prozent auf 3’776.00 CHF. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 8.58 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden via SIX SX 31’348 Givaudan-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Givaudan-Aktie um 23.3 Prozent nach oben. Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 14:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 14:52 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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