JP Morgan Chase & Co. beurteilt Fresenius SE-Aktie mit Overweight

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55,20 Euro belassen. Mit der Zusammenarbeit mit WuXi Biologics mache Fresenius einen Schritt ins goldene Zeitalter der Nachahmerpräparate für Biopharmazeutika, schrieb David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit der Kooperation könne Fresenius das entsprechende Portfolio mehr als verdoppeln.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Fresenius SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:21 Uhr 1.8 Prozent im Plus bei 48.65 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 13.46 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 512’592 Fresenius SE-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 sank die Aktie um 0.7 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 10:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 10:40 / BST



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