JP Morgan Chase & Co. beurteilt Deutsche Telekom-Aktie mit Overweight

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. ?Ohne Berücksichtigung der bereits vorab gemeldeten Resultate der US-Mobilfunktochter T-Mobile US habe der Umsatz die Markterwartung um gut drei Prozent übertroffen, ?schrieb Akhil Dattani am Donnerstag. Gründe dafür seien vor allem die anhaltenden Lizenzerlöse aus der Fussball-WM und die guten Geschäfte durch den direkten Verkauf von Smartphones und Netzwerk-Hardware an Endkunden und Unternehmen, aber auch der Anstieg der Serviceumsätze.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Deutsche Telekom-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:01 Uhr ging es um 2.9 Prozent auf 25.99 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 46.21 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 507’509 Deutsche Telekom-Aktien. Das Papier sank seit Jahresbeginn 2026 um 3.0 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Deutsche Telekom am 05.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:46 / GMT





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