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|Deutsche Telekom-Analyse im Blick
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05.11.2026 09:18:04
JP Morgan Chase & Co. beurteilt Deutsche Telekom-Aktie mit Overweight
Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Deutsche Telekom-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. ?Ohne Berücksichtigung der bereits vorab gemeldeten Resultate der US-Mobilfunktochter T-Mobile US habe der Umsatz die Markterwartung um gut drei Prozent übertroffen, ?schrieb Akhil Dattani am Donnerstag. Gründe dafür seien vor allem die anhaltenden Lizenzerlöse aus der Fussball-WM und die guten Geschäfte durch den direkten Verkauf von Smartphones und Netzwerk-Hardware an Endkunden und Unternehmen, aber auch der Anstieg der Serviceumsätze.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Deutsche Telekom-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:01 Uhr ging es um 2.9 Prozent auf 25.99 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 46.21 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 507’509 Deutsche Telekom-Aktien. Das Papier sank seit Jahresbeginn 2026 um 3.0 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Deutsche Telekom am 05.11.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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