JP Morgan Chase & Co. beurteilt Daimler Truck-Aktie mit Overweight

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi wertete am Freitag die aktuellen Absatzzahlen an den globalen Lkw-Märkten aus. Daimler Truck werde auch im vierten Quartal noch von starken Aufträgen aus allen wichtigen Regionen profitieren.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Daimler Truck-Aktie zur Zeit der Analyse

Bei der Daimler Truck-Aktie liess sich um 11:11 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 42.58 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 17.43 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 94’795 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 19.3 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 23:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.