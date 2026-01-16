JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Overweight für Heidelberg Materials-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einer Veranstaltung mit dem Firmenchef des Baustoffkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Dominik von Achten schliesse in Europa eine stärkere Absatzerholung als in den USA nicht aus, schrieb Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Preiserhöhungen dürften in mehreren Stufen innerhalb des ersten Quartals implementiert werden.

Aktienbewertung im Detail: Die Heidelberg Materials-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:17 Uhr 1.0 Prozent auf 232.00 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 12.07 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 179’733 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 4.0 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 13:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 13:59 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.